إطفاء حمص يخمد حريقا بمستودع كرتون

أخمدت فرق إطفاء حمص فجر اليوم حريق نشب بمستودع للكرتون بشارع اسكندرون بمدينة حمص.

وبحسب “سانا”، ذكر العميد حسن عمار قائد فوج إطفاء حمص أن غرفة عمليات الفوج تلقت بلاغا ليل أمس حول نشوب حريق بمستودع كرتون بشارع اسكندرون بمدينة حمص وعلى الفور تحرك كوادر الفوج بالتعاون مع الدفاع المدني إلى المكان وباشروا عملية الإخماد لكن ضيق المكان والدخان الكثيف شكل عائقا أمام إتمام عملية الإخماد.

وأشار إلى أنه مع استمرار جهود الكوادر والاستعانة بآلات هندسية للتعامل مع الموقف تم إخماد الحريق وتبريد المكان.