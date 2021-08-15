احتفال بعيد الصحفيين الخامس عشر بطرطوس ومطالب بتحسين بيئة العمل الصحفي وظروفه

البعث ميديا -طرطوس- محمد محمود

احتفل صحفييو طرطوس بعيد الصحفيين الخامس عشر، وذلك في مقر فرع الاتحاد الجديد غرب مبنى قيادة الشرطة، وتأتي المناسبة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها سورية، ما يحمل الإعلام مسؤوليات مضاعفة للقيام بدوره الرقابي على مؤسسات الدولة وأجهزتها، ويضع الصحفي أمام مهمات كبيرة في متابعة جوانب الفساد وفتح ملفاته، وتسليط الضوء على قضايا وإشكاليات كثيرة تهم المواطن، فالمطلوب تنشيط الصحافة وعملها فكرا وممارسة ونقدا.

عائدة ديوب رئيس فرع الاتحاد بطرطوس أملت أن يكون عيد الصحفيين القادم أفضل وأجمل وقد استعادت الدولة السورية سيادتها على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، وطردت المحتلين منها، كما تحدثت عن ضرورة الإسراع بتحسين ظروف العمل الصحفي ورفع تعويض العمل الضعيف، في حين طالب أعضاء المكتب التنفيذي للفرع أن تتساوى تعويضات الصحفيين مع تعويضات القضاة ومدرسيي الجامعات، خاصة أن عملهم لا يقل أهمية ويتطلب دعم الصحفي ماديا ليتمكن من الحديث بجرأة عن الكثير من القضايا والإشكاليات.

وطالب زملاء آخرون بتقديم التسهيلات للصحفيين ودعمهم ماديا ومعنويا، وهذه قضايا بسيطة ننتظر أن تكون في جدول أعمال الاتحاد الجديد الذي سننتخبه قريبا، وبرأي الصحفي محمد العبد الله فالصحافة السورية كلمة ملتزمة صادقة وبعيدة عن الصحافة الصفراء تنقل هموم الناس ومطالبهم وتعبر عن صوتهم لكن تراجع دور الصحافة في سورية نتيجة وضع الحواجز والعراقيل أمام الصحفي ماديا ومعنويا.

كما تحدث زملاء آخرون عم التضحيات التي قدمها الإعلام خلال سنوات الحرب والظروف التي عملوا بها، وطالبوا بعودة الصحف الورقية لرمزيتها وخصوصيتها في ظل فوضى الميديا وانتشارها غير المنظم.