السورية إباء حلاق تحرز ذهبية فردي البراعم في البطولة العربية

توجت لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة اباء حلاق بالميدالية الذهبية بمسابقة فردي البراعم في البطولة العربية المجمعة المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 13 دولة.

وتوجت حلاق بالذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة الأردنية لانا هارون شلتوني بثلاثة أشواط دون رد.

وهذه الميدالية هي الرابعة لسورية في البطولة حيث توج منتخبنا للناشئات بالميدالية الذهبية إثر فوزه على المنتخب المصري بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية وفي فئة الشبلات توج منتخبنا بالميدالية الفضية إثر فوزه على المنتخب الكويتي 3-صفر وفي بطولة فئة الأشبال أحرز منتخبنا الميدالية البرونزية.

وينافس منتخبنا بمسابقة الفردي بالبطولة باللاعبين عبيدة ظاظا بفئة الرجال وآية علي بفئة السيدات وزيد قطيني وعبيدة ظاظا بفئة الشباب وإنانا كردية واية علي بفئة الشابات وغيث غريب وزيد قطيني بفئة الأشبال وهند ظاظا وإباء حلاق بفئة الشبلات وورد الدمقسي وعبد الله عجاج بفئة الناشئين ونايا سليمان وهند ظاظا بفئة الناشئات.