الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية بدمشق يزور جامعة حماة ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

البعث ميديا- حماة – حسان المحمد

بحث الدكتور محمد زياد سلطان رئيس جامعة حماة مع الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية بدمشق

سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين جامعة حماة ونظيراتها في ايران وبخاصة في مجالات الأبحاث العلمية والهندسة المعمارية واللغة الفارسية وضرورة إقامة دورات مشتركة بالتعاون مع المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في دمشق.

بدوره هنأ الدكتور حميد رضا عصمتي الملحق الثقافي للشعب السوري على إعادة انتخاب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد لولاية دستورية جديدة وعلى الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في حربه على الإره اب

مشيرا لأهمية الزيارة لتطوير التعاون المشترك بين الجانبين معبراً عن استعداد الجامعات الايرانية للتعاون مع الجامعات السورية عامة ومع جامعة حماة خاصة بوصفها رغم حداثة إنشائها إلا أنها تحتل مكانتها بين الجامعات المرموقة كما أكد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين جامعة حماة والجامعات الايرانية وأهمية الاستفادة من الخبرة الإيرانية في صناعة الأفلام السينمائية حيث عبر الدكتور سلطان عن استعداد الجامعة لاحتضان هكذا نشاط سينمائي في المدينة الجامعية يحاكي الشباب الجامعي ويلبي طموحاتهم .

ومرحبآ بالأفكار المطروحة والتي تحتاج إلى عمل وثيق حتى تتم ترجمتها الى واقع حقيقي وخصوصاً اننا في سوريا تعودنا في سنين الحرب على تحويل المستحيل الى ممكن وبإمكانات محدودة تأسست جامعة حماة بمكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد ونحن معنيون بتطويرها وانتقالها إلى مصاف الجامعات العالمية حيث تقدمنا حوالي ثلاثة آلاف مرتبة في التصنيف العالمي وفق موقع الويب ماتريكس .

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس جامعة حماة لوفد الملحق الثقافي درع جامعة حماة تقديراً من الجامعة لهذه الزيارة وأملاً في زيادة التنسيق والتعاون المستقبلي بين الشعبين الشقيقين