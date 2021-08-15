برشلونة يعرض كوتينيو على 3 أندية

قالت تقارير صحفية كشف أن البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة رفض الانتقال إلى لاتسيو هذا الصيف.

وأكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم نيته بيع لاعبه البرازيلى فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة برشلونة عرضت كوتينيو على أندية وولفرهامبتون وليستر سيتي ووست هام من أجل ضمه خلال هذا الصيف مشيرة إلى أن عدم بيع كوتينيو يضع النادي أمام أزمة دفع راتبه السنوي حتى نهاية عقده في حزيران 2023.

ويتعافى البرازيلي حالياً من إصابة في غضروف الركبة المفصلي ودخل في المراحل النهائية لبرنامجه العلاجي.