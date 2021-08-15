بسام كوسا يدخل حلبة الفيسبوك

دخل النجم السوري بسام كوسا عالم التواصل الاجتماعي من بابه الواسع بإعلان إطلاق صفحة رسمية تحمل اسمه على موقع الفيس بوك.

وقدم النجم كوسا توضيحاً مصوراً في مستهل منشوراته على هذه الصفحة يذكر فيه أسباب إنشائه لهذه الصفحة الوحيدة باسمه جراء ظهور عدد كبير من الصفحات المنتحلة والمزيفة.

وشهدت الآونة الأخيرة إطلاق صفحات رسمية لفنانين سوريين كبار بعد أن كانوا يتجنبون في السابق الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي فقدم العديد منهم بيانات تنفي أخباراً أو تصريحات أو آراء بثتها صفحات أو حسابات مزيفة تحمل اسمهم فظهرت صفحات رسمية للفنانين دريد لحام وياسر العظمة وأيمن زيدان وأسماء أخرى من نجوم الفن في سورية.

يذكر أن الفنان بسام كوسا من مواليد حلب عام 1954 تخرج في قسم النحت في كلية الفنون الجميلة بدأت مسيرته مع الفن من المسرحين الجامعي والقومي ثم انطلق إلى عالم الدراما مع ثمانينيات القرن الماضي فلمع اسمه مع مسلسلات مثل (عز الدين القسام) و(لك يا شام) و(هجرة القلوب إلى القلوب) و(أيام شامية) و(الشري) و(خان الحرير) و(سيرة آل الجلالي) و(بقعة ضوء) و(الفصول الأربعة) و(قانون ولكن) و(الخوالي) و(ليالي الصالحية) و(سلاسل ذهب).

أما في السينما فكان لكوسا حضور مميز تجلى في عدد الأفلام التي شارك فيها وما حصده من جوائز كجائزة أفضل ممثل عن فيلم (المتبقي) من مهرجان طهران وجائزة أفضل ممثل عن فيلم (الكومبارس) من مهرجان معهد العالم العربي بباريس كما نال جوائز عدة في دورات مهرجانات أدونيا للدراما السورية.