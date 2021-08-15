تلوث المياه الجوفية يثير غضب أهالي يحمور ويتسبب بقطع الطرق والمحافظة تعد بالحلول الفورية

البعث ميديا || طرطوس- محمد محمود:

احتج عدد من أهالي يحمور اليوم الأحد ١٥ آب على تلوث آبار مياه الشرب نتيجة وجود مكب للنفايات في المنطقة، وقاموا بقطع طريق عام صافيتا طرطوس في قرية يحمور بالإطارات المشتعلة وغيرها من المواد احتجاجا على وضع مكب النفايات في وادي الهدة وتلوث المياه.

محافظ طرطوس أكد في متابعة عاجلة للموضوع

متابعة الأمر بشكل مباشر وأكد في تصريح صحفي أن باب المحافظة مفتوح للقاء الأهالي وأنه تم رفع التلوث عن مياه الشرب وهناك خطة متكاملة لمعالجة ملف النفايات بالكامل وإيجاد حل نهائي لمسألة النفايات في المحافظة.

وكان مدير مياه الشرب في المحافظة طرطوس نزار جبور تحدث عن إيقاف ضخ المياه من مشروع بيت اسماعيل ويحمور الإرشادية و كرم بيرم القديم طريق عام صافيتا، نتيجة “ظهور نسبة مرتفعة من النشادر فوق المواصفات القياسية السورية وبالتالي مواصفات المياه غير صالحة للشرب” موضحاً أنه من خلال المراقبة المستمرة والبحث عن مصدر التلوث تبين وجود رشاحة مصدرها مكب القمامة الموجود شرق طريق عام صافيتا أي شرق قرية يحمور.

وأضاف جبور أن “العصارة المركزة الصادرة عن القمامة تختلط مع الصرف الصحي القادم من اتجاه قرية بشبطة والتي أدت إلى إشباع المنطقةمما ساهم في سرعة تغلغل هذه المواد وتلويث الحوض المائي بالإضافة إلى تلوث عشرات الآبار الخاصة” وأكد جبور عدم حدوث أي حالة مرضية بين الأهالي مبيناً أن باقي المصادر الموجودة ضمن الحوض المائي وهي سهل يحمور والجديدة مشروع ميعار شاكر تخضع لمراقبة مستمرة وإجراء الاختبارات اللازمة على مدار الساعة مشيراً إلى أن مؤشراتها مقبولة وهي ضمن المواصفات القياسية السورية.

بدوره صرح عضو المكتب التنفيذي راتب إبراهيم رئيس اللّجنة المشكَّلة بدراسة واقع المياه الجوفيَّة لجهة التلوُّث الحاصل في عدد من الآبار الجوفيَّة ضمن قطاع يحمور وبشبطة انه وبعد تشكيل لجنة موسَّعة ضمت كافة المدراء المعنيين ورؤساء الوحدات الإداريَّة المعنيَّة وأعضاء المكتب التنفيذي المختصين تمت معاينة الآبار الملوَّثة ومصادر التلوُّث المتمثلة بالصَّرف الصّحي القادم من بلدية بشبطة وكذلك الرّشاحة النَّاتجة عن مكب وادي الهدَّة وعقدت اللّجنة عدَّة اجتماعات لبحث ومعالجة المشكلة.

حيث بدايةً تمَّ توجيه الأهالي عن طريق الوحدات الإداريَّة بضرورة عدم استخدام مياه الآبار الملوَّثة لأغراض الشرب وفصل الصَّرف الصّحي لبلديَّة بشبطة عن الرّشاحة الناتجة عن مكب وادي الهدَّة كما تمَّ تكليف مؤسسة مياه الشرب بتأمين المياه الصَّالحة للشرب للمناطق التي يوجد فيها تلوُّث وتم تكليف بلديَّة بشبطة بدراسة مشروع صرف صحي من نهاية الصَّرف الحالي حتى يصل إلى ما بعد مكب وادي الهدَّة. وتكليف المؤسسات المعنيَّة (مياه، موارد مائيَّة، بيئة) بأخذ عيّنات دوريَّة من المياه وتحليلها ومراقبة النتائج ومدى تحسّنها.

وأكمل بعد المتابعة للتحاليل التي استمرت خلال الأسبوع الماضي بشكل يومي تبيَّن أنَّ التلوُّث توقَّف عن الانتشار ولا يوجد آبار ملوَّثة جديدة، وتبيَّن عودة بعض آبار مؤسسة المياه إلى وضعها الطبيعي وهي صالحة للشرب, كما تبيَّن تراجع نسب التلوُّث عن بعض الآبار الخاصَّة وسلامة بعضها من التلوُّث.

وختم ابراهيم توصلت اللَّجنة إلى مقترح بضرورة تفعيل مقترح محافظة طرطوس والمتضمّن إحداث مكب في بادية حمص علماً أنَّ هذا المشروع كان قد قطع شوطاً كبيراً باتجاه وضعه موضع التنفيذ حيث تمَّ تخصيص 1000 دنم لصالح هذا المشروع وتمَّ الحصول على الموافقات اللَّازمة من كافَّة الجهات المعنيَّة وإنَّ تفعيل هذا المشروع يحقق حالة أمان صحي للمحافظة كون مشكلة التلوُّث والنفايات والصَّرف الصّحي من أهم المشكلات التي تعاني منها محافظة طرطوس.