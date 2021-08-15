حزب مصري: استمرار الدعم الأمريكي للإرهاب في سورية يصب بخدمة الكيان الصهيوني

أشار رئيس حزب شباب مصر سيد العادلي، أن استمرار الدعم الأمريكي للإرهاب في سورية يصب بخدمة الكيان الصهيوني ويهدف للقضاء على ما تبقى من القومية العربية بالمنطقة كلها.

ولفت العادلي في تصريح خاص لـ”سانا” بالقاهرة إلى أن الكيان الصهيوني أكبر المستفيدين من دعم الولايات المتحدة الأمريكية للتيارات الإرهابية في سورية مطالباً بضرورة وقف التدخلات الأمريكية في شؤون سورية، مشددا على أن الشعب السوري أعلم بمصالحه وقادر على تحقيق الاستقرار شرط خروج كل الكيانات الغريبة الموجودة بشكل غير شرعي داخل الأراضي السورية وترك سورية للسوريين.