طالب سوري يفوز بالجائزة الأولى لمسابقة الإبداع الشامل الدولية

حاز الطالب السوري ميشيل حنوش من معهد صلحي الوادي للموسيقا الجائزة الأولى على مستوى العالم في مسابقة الإبداع الشامل “soulful Petersburg” بالمهرجان الدولي في مدينة بطرسبورغ في روسيا.

ميشيل طالب سنة رابعة قسم الكمان كاختصاص ثان له في حين أنه طالب سنة سادسة في اختصاصه الأساسي وهو الغناء الأوبرالي ترعرع في أسرة تعشق الموسيقا فهو ثالث أخوة توأم يعزفون على البيانو والكمان أيضاً ووالدتهم مغنية كورال في جوقة لونا للغناء الجماعي.

جاءت مشاركة ميشيل من خلال العزف على آلة الكمان عن طريق الإنترنت نظراً للظروف التي فرضتها جائحة كورونا حول العالم متنافساً مع عدد كبير من المشاركين بمختلف الفنون من دول العالم.

وقال ميشيل: “إن القطعة التي شارك عبرها في المسابقة كان قد حصل على المرتبة الأولى فيها بامتحان معهد صلحي الوادي وهي تحتاج لتدريب كبير”، وأعرب عن تقديره وامتنانه لمشرفه الموسيقي عماد السمان لتعبه معه وتدريبه له منذ ثلاث سنوات ولإدارة معهده الذين أمنوا بموهبته الاستثنائية ووفروا له جميع مستلزمات صقلها.

فوز ميشيل ابن الـ 14 عاماً على مستوى العالم يحمل طعم التحدي والإصرار والإرادة الممزوجة بموهبة استثنائية ووضع صحي خاص ليرفع اسم وطنه سورية ويؤكد للعالم أن في هذا الوطن مواهب فريدة يدعمها أساتذة مخضرمون إنسانيون ومعاهد قديرة تقدم أهم العلوم