عرنوس يصدر 3 قرارات تخص وزراء الدولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ثلاثة قرارات فوض بموجبها وزراء الدولة بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة.

وبحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه فوض المهندس عرنوس وزير الدولة محمد فايز البرشة بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة فيما يتعلق بمتابعة مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية والقيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.

كما فوض المهندس عرنوس وزير الدولة عبد الله عبد الله بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة فيما يتعلق بشؤون مجلس الشعب والقيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.

وفوض المهندس عرنوس وزير الدولة الدكتورة ديالا بركات بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة فيما يتعلق بمتابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية والقيام بالمهام التي يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء.