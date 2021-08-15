“لنسافر إلى سورية.. مهد الحضارات” عنوان فنزويلي

نشرت مجلة Viajes Venetur التي تصدر عن وزارة السياحة في جمهورية فنزويلا البوليفارية بالتعاون مع السفارة السورية في فنزويلا في عددها رقم 10 الصادر في شهر آب الحالي تقريراً صحفياً مصوراً عن الجمهورية العربية السورية باللغتين الانكليزية والاسبانية بعنوان: “لنسافر الى سورية…مهد الحضارات”

تحدثت المجلة في التقرير عن سورية عامة وخصت بالذكر موقع سورية وأهميتها وتنوعها وجمالها، وتحدثت بصفة خاصة عن دمشق، وعن حلب، وعن صيدنايا بوصفها تمثل التاريخ المسيحي في الشرق، وعن تدمر بوصفها “أيقونة آثارية”، وعن قلعتي الحصن وصلاح الدين والساحل السوري، وعن معلولا وآفاميا وأوغاريت وغيرها إضافة الى الحديث عن المطعم السوري الشهير وغير ذلك داعية متابعيها الى زيارة سورية والاستمتاع بجمالها وتميزها في الكثير من الجوانب.