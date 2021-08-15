مصمم سوري ينقل عراقة حلب إلى القصر الملكي الهولندي

أتى أوسو من قرية صغيرة في شمال حلب وغادر سورية منذ عشرين عاماً، وبدأ رحلة كفاح صعبة بإنشاء شركة الأزياء الخاصة به في هولندا، وهو اليوم يصمم لمشاهير وللعائلة المالكة الهولندية.

ونقلت صحيفة “NRC” الهولندية عن أوسو قوله: “جلست خلف ماكينة الخياطة ليلًا ونهاراً.. أنا أعرف شيئاً واحداً بأنه لم أكن لأكون ناجحاً من دون المهارات التي تعلمتها في سورية عندما كنت طفلاً ومراهقاً”، مضيفاً: “لم أكن لأفعل ذلك أبداً لو كنت قد وظفت فريقاً كاملاً من الموظفين على الفور.. لقد وظفت مساعدة لكنني صنعت معظم تصميم الأزياء بنفسي، كل قطعة من الملابس تمر بين يديّ وأنا أصمم كل شيء بنفسي”.

عمل أوسو بعيداً عن الإعلام، مع فريق صغير لتثبيت اسم “أوسو كوتور” (OSO COUTURE)، كإحدى الشركات المتفردة في تصميم الملابس النسائية، كان أوسو يخشى الاهتمام الإعلامي الزائد لأنه يمكن أن يشتت تفكيره ويعرقل مشروعه الخاص، بيد أن هذا الاعلام بدأ بالالتفات إليه، إذ تنال تصاميمه التي ترتديها شخصيات من عالمَي الفن والسياسة في هولندا الاهتمام الإعلامي الأكبر عندما تظهر في مناسبات عامة.