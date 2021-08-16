“أنا سوري وأحيي كل سوري”، فيديو يغضب السلطات التركية

اعتقلت السلطات التركية لاجئاً سورياً من منزله في “تركيا” بعد أن نشر مقطع مصور عبر حسابه على تيك توك، واعتبرت أنه يهين الأتراك ويحقّرهم وفق ما نقلت قناة “الأورينت”.

ونشر الشاب مقطعاً عبر “تيك توك” قال فيه: «أنا سوري .. لا أعرف اللغة التركية … ولكنني أفهمكم، تعالوا إلى غازي عنتاب وافعلوا ذلك هنا سأشبعكم ضرباً .. أنا سوري وأحيي كل سوري»، فيما أشارت القناة إلى أن ولاية “غازي عنتاب” التركية أصدرت بياناً قالت فيه أنها بدأت بالتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتأتي الحادثة بعد أيام من الهجمات العنصرية التي تعرّض لها سوريون في “أنقرة” عقب مشاجرة بين شبان سوريين وأتراك أودت بحياة تركي وأصابت آخر، ليقوم مجموعة من الأتراك بمهاجمة منازل السوريين وإحراق محالهم التجارية وسياراتهم وتحطيمها بينما قالت الشرطة التركية أنها اعتقلت 76 شخصاً من المشاركين في الاعتداءات، وذلك على الرغم من إظهار المقاطع المصورة مشاركة المئات في الاعتداءات، فيما سارعت الشرطة التركية لاعتقال اللاجئ السوري لمجرد تهديده الكلامي.