الأرصاد الجوية: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وصيفياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً وجنوبية غربية خفيفة في المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتكون درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق والجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وصيفي حار نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.