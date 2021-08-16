الجلاء بطل كأس سلة الرجال للمرة العاشرة بتاريخه

توج فريق الجلاء بلقب كأس الجمهورية للرجال بكرة السلة لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بعد فوزه في المباراة النهائية الجيش بفارق ١٥ نقطة وبنتيجة (٥٩-٤٤) في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء بدمشق.

المباراة جاءت ضعيفة في مستواها الفني وضح فيها قوة فريق الجلاء سواء عبر الهجوم السريع أم على التسديد من خارج القوس، كما وضح فارق التهديف للاعبي الجلاء واللياقة البدنية العالية للاعبين، عكس الجيش الذي عانى كثيرا بالتسجيل وارتكب الكثير من (التورن أوفر) وكان لإنخفاض لياقة اللاعبين بسبب الإرهاق من لعب مباريات كثيرة في المسابقة من الجلاء، الأثر في تلقي الخسارة، ورغم ذلك حاول لاعبو الجيش مجاراة لاعبي الجلاء الأكثر خبرة والذين نجحوا بالفوز باللقب للمرة العاشرة بتاريخ النادي.

عموما الجلاء استحق البطولة قياساً للمستوى الذي قدمه وللامكانيات البشرية والمواهب المتواجدة والتكامل الحاصل بوجود خيارات على مختلف المراكز تحت السلة مثل كامل عبدالله واسبركرد ومهران نرسيس وباسل شنو وبقية اللاعبين مثل جورج دلماية والياس عازرية وجورج نونو وكارل ايغوا وجورج صباغ وخلفهم القائد إسحاق عبيد الذي قدم اليوم مباراة ممتازة تحت قيادة المدرب عبود شكور.

ومرحى لنادي الجيش ولجمهوره ولاعبيه الشبان الريحانية والخياطة والخوري والصعلوك والمحمود والايوبي وبقية اللاعبين والتحية واجبة للمدرب الشاب مجد شاهين الذي قاد الفريق إلى النهائي محققاً انتصارات مميزة على الاتحاد والنواعير .

مدرب الجيش مجد شاهين قال ل”البعث ميديا”: اولا مبروك للجلاء الفوز باللقب، ثانيا فريقي لم يقدم الأداء المطلوب منه، لعبنا المباراة وبعض اللاعبين مصابين نتيجة الإرهاق، ورغم ذلك حاولنا مجاراة الجلاء إلا أننا لم نوفق بذلك.

عماد درويش