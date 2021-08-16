الزراعة تقدر إنتاج التفاح هذا الموسم بأكثر من 260 ألف طن

قدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إنتاج التفاح للموسم الحالي بأكثر من 267 ألف طن.

مدير مكتب التفاحيات في الوزارة، وجدي أبو رسلان، بين أن الإنتاج يتركز في محافظة حمص بالمرتبة الأولى بإنتاج أكثر من 91 ألف طن، تليها ريف دمشق بإنتاج أكثر من 50 ألف طن، وبعدها السويداء بإنتاج أكثر من 45 ألف طن، بينما يقدر إنتاج محافظة اللاذقية بنحو 35 ألف طن، وإدلب أكثر من 16 ألف طن، وطرطوس نحو 16 ألف طن، وحماة أكثر من 5 آلاف طن، والقنيطرة أكثر من 4 آلاف طن، وحلب 1596 طناً.

وأوضح بأن الإنتاج هذا العام مماثل تقريبا للعام الماضي من حيث الكمية، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بأشجار التفاح تقدر بنحو 51693 هكتاراً، فيها نحو 15 مليون شجرة، منها 13 مليون شجرة مثمرة، تحتل محافظة السويداء المرتبة الأولى من حيث المساحة تليها ريف دمشق وحمص.

كما لفت إلى أن المساحة المروية تشكل نحو ثلث المساحات المزروعة، وتتركز في ريف دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية، بينما تشكل المساحة البعلية نحو ثلثي المساحة وتتركز في السويداء وريف دمشق وحمص واللاذقية وحماة.