القبض على إرهابيين اثنين في بغداد وصلاح الدين

قبضت القوات العراقية على إرهابيين اثنين في بغداد وصلاح الدين وذلك في إطار ملاحقتها فلول الإرهابيين في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أورده موقع السومرية نيوز أن مفارزها ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب بمنطقة الحرية في بغداد.

كما ألقت القوات العراقية القبض على إرهابي آخر حاول الهرب من طوزخرماتو إلى شمال البلاد.

وأوضحت خلية الإعلام الحربي في بيان أن هذا الشخص مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب والصادرة بحقه مذكرة إلقاء القبض من محكمة جنايات قضاء سامراء.