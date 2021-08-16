النواب التشيكي: جميع التدخلات العسكرية الأمريكية في الدول انتهت بالفشل

أشار توميو أوكاموران نائب رئيس مجلس النواب التشيكي رئيس حركة “الحرية والديموقراطية المباشرة”، إلى أن جميع التدخلات العسكرية الأمريكية في الدول الأخرى انتهت بالفشل وخراب هذه الدول.

وأوضح أوكامورا في تعليق له على موقع فيسبوك أن نتائج هذه التدخلات كانت واضحة في سورية والعراق وليبيا وأفغانستان مشيراً إلى أن ما يجري في الأخيرة يمثل إخفاقاً واضحاً للولايات المتحدة، مشددا على أن حركته ترفض تسديد الديون عن العدوان والغزو الأمريكي لأفغانستان وقال “إنها حرب أمريكا فليقم الأمريكيون بإنقاذ من تعاون معهم” وذلك في إشارة إلى رفضه نقل أفغان تعاونوا مع القوات التشيكية التي كانت في أفغانستان إلى تشيكيا.