بإطلاق الرصاص.. القوات الأميركية تمنع آلاف الأفغان من المغادرة على متن طائراتها

اجتاح آلاف الأفغان مدرج مطار كابول لمغادرة البلاد على متن طائرات أمريكي، بعد سيطرة حركة طالبان على المدينة، غير أن القوات الأمريكية بدأت بإطلاق النار في الهواء لتفرقتهم، وتسبب ذلك بإصابة عدد منهم، بحسب شهود عيان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت إنزال العلم الأميركي عن سفارة الولايات المتحدة في كابول، مشيرة إلى أن جميع أفراد طاقم السفارة تقريباً باتوا في المطار بانتظار إجلائهم، بعد ساعات على دخول حركة طالبان إلى العاصمة.

وفي بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، تم اتخاذ سلسلة إجراءات لتأمين مطار حامد قرضاي الدولي من أجل السماح بمغادرة آمنة للأفراد الأميركيين وحلفائهم من أفغانستان في رحلات مدنية وعسكرية.

وأضافت الوزارتان بأنه خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة سنكون قد وسعنا وجودنا الأمني إلى زهاء ستة آلاف عسكري، مع مهمة تركز حصراً على تسهيل جهود الإجلاء وتولي مراقبة الحركة الجوية، ولفتتا إلى أن آلاف الأمريكيين المقيمين في أفغانستان سينقلون خارج البلاد خلال الأيام المقبلة، إضافة لموظفين محليين في البعثة الأميركية في كابول وعائلاتهم وأفغان آخرين معرضين للخطر.