حصيلة ضحايا زلزال هايتي ترتفع إلى 1297 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب جزيرة هايتي أمس الأول إلى 1297 قتيلا.

وكالة الحماية المدنية في البلاد قالت اليوم: إنه تم إحصاء 1297 قتيلا و 5700 مصاب وتشريد الآلاف جراء الزلزال الذي دمر أكثر من سبعة آلاف منزل وألحق الأضرار بنحو خمسة آلاف منزل إلى جانب مستشفيات ومدارس ومكاتب وكنائس، وفق ما نقلت “اسوشيتد برس”.

بدوره أعلن رئيس الوزراء أرييل هنري حالة الطوارئ لمدة شهر في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن قوافل مساعدات نظمتها الحكومة بدأت بالوصول إلى المناطق المدمرة جراء الزلزال .

وحذرت وكالة الحماية المدنية من تفاقم الوضع في البلاد مع قدوم منخفض استوائي من المتوقع أن يصل إلى هايتي مساء اليوم محملا بالأمطار الغزيرة وإمكانية حدوث فيضانات مفاجئة الأمر الذي يجعل جهود الإنقاذ أكثر تعقيدا وصعوبة في البحث عن ناجين تحت الأنقاض.