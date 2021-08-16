عرض فيلم “قسم” في قاعة الأوبرا بدار الأسد للفنون والثقافة

بمناسبة أداء القسم لولاية دستورية ثانية للسيد الرئيس بشار الأسد، واحتفالا بعيد الجيش العربي السوري ووفاء لتضحياته في الدفاع عن الوطن، وتكريماً للشهادة والشهداء؛ أقيمت في قاعة مسرح الأوبرا بدار الأسد للفنون والثقافة مساء الأحد تظاهرة فنية ووطنية حاشدة، حيث تضمنت عرض فيلم ( قسم) الذي يمثل بطولات الجيش العربي السوري ويشير إلى العلاقات الإنسانية بين أبطال هذا الجيش أثناء التصدي للإرهابين وحماتهم .

هذه التظاهرة جاءت برعاية القيادة المركزية للحزب وبتنظيم نقابة الفنانين، وحضرها المهندس هلال الهلال الرفيق الأمين العام المساعد والرفيق حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب والرفيق المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء .

كما حضر التظاهرة عدد من الفنانين والإعلامين وحشد من المدعوين من فعاليات شعبية ونقابية مختلفة .

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء؛ ثم النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية؛ ونشيد شام المجد الذي أنتجته نقابة الفنانين بدعم ورعاية من القيادة المركزية للحزب. وبعد عرض الفيلم تم الاختتام بنشيد البعث .

يشار إلى أن فيلم ( قسم ) أنتجته نقابة الفنانين برعاية القيادة المركزية للحزب؛ واستغرق إنتاجه عدة أشهر؛ حيث استخدمت في إنتاجه تكنولوجيا متطورة في مجال الصوت والصورة.

كاتب سيناريو الفيلم ومخرجه الفنان سامي نوفل الذي أبدع في استخدام الواقع الافتراضي بالتفاعل مع الواقع الحقيقي؛ متعمقاً في عرض مشاعر شخصيات الفيلم وأحاسيسهم، ولعل أهم رسالة عبر عنها الفيلم هي أن الشهادة أعلى رتبة عسكرية في الجيش العربي السوري؛ راوياً قصة تضحيات عقيد شهيد مع صديقه المقدم الذي بقي على قيد الحياة متابعاً مسيرة الشهيد ومحرراً مع رفاقه إحدى بلدات القلمون من الإرهابيين .