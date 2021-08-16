عقب احتجاجات أهالي ريف طرطوس على تلوث المياه.. فتح طرقات منطقة يحمور والزرقات

أكدت وزارة النقل على إعادة فتح طريق صافيتا – طرطوس، بعد احتجاج عدد من أهالي منطقة يحمور والزرقات على مسألة تلوث مياه الشرب قبل أيام نتيجة وجود مكب نفايات وادى الهدة.

محافظ طرطوس، صفوان أبو سعدى، التقى الأهالي في يحمور والزرقات واستمع لشكاويهم ووضعهم في صورة الإجراءات التي قامت بها المحافظة لمعالجة موضوع مكب النفايات.

وكان أكد، في وقت سابق، أن هناك خطة متكاملة لمعالجة ملف النفايات بالكامل في المحافظة، ولفت إلى أنه يتابع الأمر بشكل مباشر وباب المحافظة مفتوح للقاء الأهالي وإيجاد الحلول، موضحاً أنه تم رفع التلوث عن مياه الشرب في المنطقة وهناك خطة متكاملة لمعالجة ملف النفايات بالكامل وإيجاد حل نهائي لمسألة النفايات في المحافظة.

وأشار إلى وجود عقد لنقل النفايات من محافظة طرطوس بالقطار إلى محافظة أخرى خارج مناطق السكن باعتبار أن محافظة طرطوس كثيفة سكانياً وهذا الأمر ينهي ملف النفايات في طرطوس بشكل كامل.

من جهته، ذكر رئيس بلدية يحمور، المحامي حسن قاسم، أن المحافظ دعا خلال اللقاء وفداً من الأهالي لزيارة أمانة المحافظة لبحث جميع المطالب ولاسيما نقل المكب الذي سبب التلوث في المنطقة.

كما لفت إلى أن أولى نتائج اللقاء استمرار إيصال التيار الكهربائي لمدة زادت على خمس ساعات، أمس، حتى يتمكن الأهالي من ضخ المياه من آبارهم الخاصة الملوثة، وهو ما يسهم بتعزيلها وتجديد المياه فيها، إضافة لتمكنهم من الحصول على مياه الشرب من محطات ضخ المؤسسة العامة لمياه الشرب والتي كان يعوق وصولها الانقطاع الطويل للكهرباء أيضاً.