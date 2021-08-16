مبعوث الرئيس الروسي إلى كابول: فشل واشنطن أسفر عن استيلاء طالبان على السلطة

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، بأن استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان لم يكن نتيجة اتفاقات معينة بل نتيجة فشل واشنطن في هذه الدولة.

كابولوف أوضح، تعليقاً على من يقول إن انتقال السلطة في أفغانستان كان نتيجة بعض الاتفاقات، بأن من يروج لمثل هذه الأفكار يحاول بطريقة ما تبرير فشل الأمريكيين في أفغانستان، وتصوير ما جرى بأنه كان مخططاً بشكل مسبق.

وأشار إلى أن استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية كابول كان مفاجأة، وذلك لأننا انطلقنا من فهم أن الجيش الأفغاني مهما كانت التطورات سيظل يقاوم لبعض الوقت.

وتأتي التطورات المتسارعة في أفغانستان بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب منها بحلول أيلول المقبل لينهى بذلك احتلالاً دام عقدين وغزواً لهذا البلد أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا وخلف دماراً هائلاً بذريعة محاربة الإرهاب.