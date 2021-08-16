محافظ حماة يتفقد الواقع الخدمي في قرية الزارة بريف حماة الجنوبي

البعث ميديا حماة حسان المحمد

تتبعآ للجولات الخدمية التي يقوم بها محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي ومدراء المؤسسات الحكومية زار المحافظ قرية الزارة في ريف محافظة حماة الجنوبي، وذلك بعد عودة الأهالي إلى بيوتهم وقيام الجهات الحكومية بإعادة تأهيل البنى التحتية التي خربها الا.ره.ا.ب وتأمين الخدمات الأساسية فيها.

وأكد المحافظ بأن الزيارة تأتي ضمن جولات المتابعة والأطلاع على الواقع الخدمي في القرية و متابعة أعمال إعادة تأهيل بيوت العائدين إليها وتقديم الخدمات الأساسية التي تشجع عودة الأهالي إلى مناطقهم ، وذلك بالتعاون بين جميع الجهات العامة و المنظمات و المجتمع الأهلي .

كما تفقد المحافظ بيوت الأهالي العائدين واحتياجاتهم و العقبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية للعمل على تأمينها وتقديم الدعم لهم لعودة الحياة إلى القرية.

يذكر أن قرية الزارة التي تحررت من الإره.ا.ب وتزامنا مع عودة الأهالي إليها بعد تهجير دام نحو 5 سنوات ، شهدت حركة نشطة لإعادة تأهيل وصيانة شبكات المياه والكهرباء والطرق إضافة إلى تأهيل عدد من المنازل في القرية وبالتوازي مع ذلك تم تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للأهالي العائدين.