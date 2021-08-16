ندوة طبية تكريما لجيشنا الأبيض في مواجهة وباء العصر (فايروس كورونا)

البعث ميديا|| ناصر الماضي

برعاية المركز الثقافي الروسي بدمشق ومبادرة السلام السورية الروسية أقيمت في مكتبة الأسد ندوة طبية تكريمية للأطباء تكريما لهم في مواجهة فيروس كورونا افتتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الابرار ثم النشيد العربي السوري ثم استمع الحضور لكلمة الدكتور فادي عيساني المدير الطبي للمبادرة والذي أوضح أن الندوة تهدف لتكريم الكوادر الصحية التي حاربت وتصدت للفيروس مشيراً إلى دور المحاضرات العلمية في تسليط الضوء على مستجدات هذا الوباء لنشر التوعية وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية حوله.

ثم قدم كلمة مبادرة السلام السورية الروسية الأستاذ أحمد الكود مدير المبادرة حيث أكد أن المبادرة انطلقت ضمن إطار انساني هادف للخير والسلام بمكنوناته العلمية والاقتصادية والاجتماعية وللتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين مشيراً إلى أهمية الندوة لجهة تبادل الخبرات.

تبعها كلمة نقابة الأطباء القاها الدكتور كمال عامر نقيب الأطباء في سورية فقد عبر عن الشكر للدعم غير المحدود الذي قدمته روسيا للشعب السوري في مختلف المجالات ومنها المجال الصحي ولا سيما في مواجهة وباء كورونا مشيراً إلى الدور الذي لعبته النقابة إلى جانب وزارة الصحة منذ الأـيام الأولى لظهور الوباء حيث كانت شريكاً حقيقياً في عمليه المواجهة والتوعية وعن المركز الثقافي الروسي تحدث الأستاذ علي الأحمد بالنيابة عن الأستاذ نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق بعطاء الكوادر الصحية السورية في التصدي لهذه الجائحة.

وتكريماً لما قدمه الأطباء من جهود مبذولة وتضحيات وخدمات صحية تم تكريم 17 طبيباً وطبيبةً من مختلف الاختصاصات العلمية لدورهم في مواجهة الفيروس خلال عملهم في المشافي والمراكز الصحية والعيادات الخاصة. ليستمع الحضور من بعدها للمحاضرات العلمية والتي قدمها الأطباء.

وفي حديث خاص للبعث ميديا تحدث الدكتور مروان الحلبي النائب العلمي لعميد كلية الطب في دمشق قال ان التكريم جاء في توقيت مميز لتكريم الجيش الأبيض اللي قدموا وبذلوا ارواحهن وكانوا بالصف الأول ولعبوا دور كبير بالوصول الى معافاة البلد من هذا المرض العضال واللي تجاوزناها بنسبة عالية وقد ساهم كل مقدمي الخدمة الطبية سواء كانوا أطباء او الصيادلة او أطباء الاسنان او القطاع التمريضي او الإدارة كل احد ساهم بدوره في الحد من هذه الجائحة وهذا التكريم بيدل على العرفان بالجميل للجيش الأبيض بهذه الفعالية.

ومن جهته صرح الدكتور نبوغ العوا (الأستاذ في كلية الطب لجامعة دمشق) للبعث ميديا ان المبادرة كانت اكثر من رائعة وبتشجع الأطباء بتقدير جهودهم على مستوى البلد والنقابات وهي بادرة جميلة بعد تقديم الكثير من الجهود والارواح وان من واجب الأطباء الاستمرار والمحافظة على صحة العالم من فايروس كورونا المتجدد وتمنى الكتور عوا بأن تكون المبادرة القادمة لتكريم الأطباء المقيمين المخلصين واللي في منهن قضى نحبه وهو في ريعان الشباب>

فيما تحدث الدكتور عصام امين مدير عام مشفى المواساة الجامعي للبعث ميديا قائلا نحنا عم نقدم الرعاية الصحية لاسرنا ولاحبتنا وهاد واجب علينا بس لما يلاقي من الطرف الاخر تقدير لهذه الجهود هاد بيعطيه طاقة إيجابية لمثابرو العمل ومواصلة العمل وهاذا التكريم ليس شخصي بل هو تكريم لكل فريق العمل من أطباء وتمريض وكادر اداري كانوا بفترة كورونا وخسرنا كتير زملاء اثناء هذا الوباء وبالنهاية تحية كبيرة لجهود الدولة اللي كانت سند دائم للقطاع الصحي لتكون البلد اجمل كما يتمناها الجميع.