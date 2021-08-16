46 عاماً على تأسيس منظمة طلائع البعث

بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس منظمة طلائع البعث أقيم في مدينة قارة بريف دمشق أمس احتفال مركزي بمشاركة أطفال ومشرفي منظمة طلائع البعث من المحافظات كافة.

وتضمن الاحتفال عروضاً وفقرات فنية تضمنت الرقص التعبيري الشرقي والرقص مع الجمباز وفقرات الفنون الشعبية “حمص العدية وأملنا بشار ويا جبل الشيخ وبانوراما شعبية للوطن العربي وللمحافظات وكل عام وأنت سورية ولوحة تراث فراتي يابو ردين وعرس جولاني” قدمها عدد من الطليعيين من فروع المنظمة بالمحافظات إضافة إلى عزف على العود بعنوان “معزوفة الربيع” وعزف على الكمان بعنوان “فيفالدي” إضافة إلى فقرة ميلوية بعنوان “أهل الراية”.

بوجود رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور محمد عزت عربي كاتبي، و وزير التربية الدكتور دارم طباع، و عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي، ومحافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران

حضر الفعالية نقيب معلمي سورية وحيد الزعل وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى ومدير تربية ريف دمشق ماهر فرج وعدد من أعضاء قيادة المنظمة وأمناء فروعها في المحافظات وفعاليات تربوية وأهلية.