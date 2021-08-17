أمل تدين سرقة النظام التركي لمياه الفرات المخصصة لسورية والعراق

أدان المكتب السياسي لحركة أمل اللبنانية إقدام النظام التركي على سرقة مياه نهر الفرات المخصصة لسورية والعراق وإتباع سياسات التعطيش المتعمدة وحرمان البلدين من حصصهم القانونية والمحقة من مياه نهري الفرات ودجلة.

وقالت الحركة في بيان عقب اجتماع برئاسة جميل حايك “إن النظام التركي يعمل على حبس المياه عن الشعبين السوري والعراقي عبر سياسات بناء السدود التي لا تراعي مصالح دول المصب وفي هذا الشأن ترى الحركة أن عنواناً جديداً يدخل إلى ملفات المنطقة المعقدة بعنوان حروب المياه ربطاً بما تتعرض له الشقيقتان مصر والسودان في هذا المجال”.