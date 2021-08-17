اجتماع موسع في الحسكة لاستعراض واقع العمل والخدمات وسبل تجاوز العقبات

عقد السيد اللواء غسان خليل محافظ الحسكة اجتماعا موسعا في مبنى المحافظة ضم مديري الدوائر الخدمية بهدف الإطلاع على واقع عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين واستعراض معوقات العمل والتعاون في سبيل تجاوزها بما ينعكس إيجاباً على تحسين واقع الخدمات المقدمة.

وأكد السيد المحافظ أن المواطن هو البوصلة الموجهة لجميع أعمالنا ويجب الحرص على راحته وتوفير الخدمات له وألا نشغله بالروتين الوظيفي وحجج الظروف الراهنة التي تم اتخاذها كشماعة لعدم تقديم الخدمات الجيدة فالمدير الناجح هو من يملك الرؤى الجيدة ويطرح الحلول ممكنة التطبيق لتجاوز الصعوبات وتحسين واقع الخدمات في مديريته .

ولفت السيد المحافظ إلى أن مشكلة المواطنين مع المؤسسات والمديريات تكمن في عدم احترام استقباله ومعاملته و وقته وتكبده عناء التنقل والمصاريف للحصول على الخدمة إضافة إلى الازدحام الشديد والانتظار الطويل في ظل الظروف الجوية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة مبيناً أن عملية تغيير الإدارات الضعيفة والمترهلة مستمرة حيث تم تغيير البعض ويتم البحث عن البدائل الجيدة لتغير من تبقى مشيرا إلى أنه ستعقب اجتماع اليوم اجتماعات متتالية للمديريات بهدف تطوير آلية العمل فيها وتحسين واقع الخدمات باستمرار.

ووجه السيد المحافظ الحضور للعمل بصدق وشفافية مطبقين لتوجيهات السيد الرئيس /بشار الأسد/ للحكومة والتي تصب كلها في خدمة المواطن أولاً والالتزام بها كمنهاج عمل دقيق خلال المرحلة القادمة مؤكدا أهمية تكامل الدوري الوظيفي بين المحافظة ومختلف الدوائر الخدمية لتطبيق الحلول التي من خلالها نتجاوز العقبات ونبقى إلى جانب المواطن ونعزز صموده ونوفر له الخدمات بشكل لائق يحفظ كرامته وييسر أمره .

السيد المحافظ وخلال استماعه إلى صعوبات عمل الدوائر الخدمية نوه إلى ضرورة إعلام المواطنين المراجعين بمواعيد تقديم الخدمات لهم وعدم تكبيدهم عناء المراجعة لأكثر من مرة والتكيف مع ظروف العمل حسب الحاجة عبر زيادة عدد العاملين في القطاعات التي تشهد ازدحاماً لضمان الإسراع في إنجاز معاملة المراجعين .

كما دعا سيادته لتنسيق العمل بين الدوائر أثناء تنفيذ المشاريع الخدمية موجهاً مجلس مدينة الحسكة للإسراع في تنفيذ مشاريع تعبيد الطرق والتنسيق مع المؤسسات الخدمية أثناء تنفيذ مشاريع الصرف الصحي لضمان عدم حدوث أعطال على شبكات الهاتف والمياه والكهرباء أثناء عمليات الحفر والتنفيذ كما دعا سيادته مؤسسة المياه للإسراع في وضع محطات تحلية المياه بالخدمة وعدم التأخر في هذا الجانب والتنسيق مع المحافظة لتذليل الصعوبات أمام ذلك .

وأكد السيد المحافظ على ضرورة استمرار إرسال بيانات الأسر المستهدفة والمستفيدة من توزيع المساعدات المقدمة عن طريق فرع الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الخيرية عبر الإيميل إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب المحافظة وتدقيقها وحفظها لحين استكمال قاعدة البيانات والربط الشبكي مشيرا إلى الدور المهم الذي يجب أن تلتزم به مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محاربة الفساد وجشع التجار والمستغلين وضبط الأسعار داخل وخارج مناطق سيطرة الدولة والاستمرار في محاربة بيع السلال الغذائية على الأرصفة والتي وإن خفت مؤخرا إلا أنه يجب القضاء عليها نهائيا .

وأشار السيد المحافظ إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء صيانة كاملة لمخبز الحسكة الأول وفي ظل توفر كل أسباب صناعة رغيف الخبز الجيد فإن التقصير وسوء الإنتاج خلال الفترة القادمة تتحمل مسؤوليته إدارة المخبز والعاملون فيه لافتاً إلى أن إنتاج الخبز تحسن قليلا مؤخرا ولكن يبقى غير كاف حيث يجب أن تكون جودة الصناعة أفضل وتشابه إنتاج رغيف الخبز في دمشق وغيرها من المحافظات .

السيد المحافظ وفي نهاية الاجتماع جدد استعداد المحافظة للمساعدة وتذليل الصعوبات في نقل المواد المختلفة والمعدات والتجهيزات الخاصة بعمل مديريات الصحة والزراعة والاتصالات والسورية للتجارة إلى محافظة الحسكة وبما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .