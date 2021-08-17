حقق المنتخب السوري لكرة الطاولة، نتائج ملفتة في البطولة العربية المجمعة، التي اختتمت اليوم الإثنين بالأردن.

بطلات وأبطال كرة الطاولة السورية حققوا 11 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات.

وحقق المنتخب السوري ذهبية مسابقة فئة الناشئات (فرق) للبطلات هند ظاظا- نايا سليمان- انانا كردية.

كما حقق ذهبية مسابقة فردي الشبلات للبطلة هند ظاظ، وذهبية مسابقة فئة الناشئات (زوجي) للبطلتين هند ظاظا- نايا سليمان، وذهبية مسابقة فئة البرعمات (فردي) إباء حلاق.

وحقق المنتخب فضية مسابقة فئة الشبلات (فرق) للبطلات هند ظاظا وإباء حلاق وسلاف محمود وجولي ديوب، وفضية فردي الناشئات للاعبة هند ظاظا.

وتوجت البعثة السورية بفضية مسابقة فئة الشبلات (زوجي) للبطلتين هند ظاظا وإباء حلاق، وفضية فئة الأشبال زيد قطيني برونزية فئة الأشبال لمسابقة الفرق زيد قطيني وغيث غريب وإبراهيم الشيخ طه.

وفاز المنتخب ببرونزية فئة الناشئين لمسابقة الزوجي عبد الله عجاج وزيد قطيني، وبرونزية فئة الاشبال لمسابقة الزوجي غيث غريب وزيد قطيني.





