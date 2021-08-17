انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول “داعش” في ديالى

أطلقت القوات العراقية عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في محافظة ديالى شرق بغداد.

قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي قال في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: إن الجيش وبالاشتراك مع قوات الحشد الشعبي شرعوا صباح اليوم بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” ضمن ثلاثة قواطع رئيسية في ديالى، موضحا أن العملية تشمل تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال.

وأشار الموسوي إلى أن العملية ستستمر بإسناد من طيران الجيش حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على فلول إرهابيي “داعش” وتدمير تحركاتهم.