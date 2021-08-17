تعاون مثمر بين محافظة حلب ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

بحث محافظ حلب حسين دياب مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية ” سيفانكا دانا بالا ” آليات العمل والتعاون المشترك لتحديد أولويات التدخل في أحياء مدينة حلب وريف المحافظة المحرر لتقديم الخدمات والتسهيلات لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.

ونوه المحافظ بأهمية التعاون المشترك خصوصا في مجال مياه الشرب والطاقة الكهربائية في مناطق الريف المحرر، مبينا ضرورة تنفيذ المشاريع الخدمية وإعادة تأهيل البنى التحتية التي تم تدميرها نتيجة الأعمال الإرهابية، مشيدا بالدعم الذي تقدمه المفوضية، والمنظمات الدولية في مجالات التعليم والصحة والخدمات وسبل العيش للنهوض بالواقع المعيشي والاجتماعي للأسر المستهدفة.

من جانبه أشار “رئيس البعثة ” إلى أهمية التعاون، والتسهيلات التي تقدمها الجهات المحلية لتنفيذ البرامج المحددة وتقديم الخدمات المطلوبة لتحسين الظروف المعيشية في العديد من الأحياء والقرى المستهدفة.

حلب – معن الغادري