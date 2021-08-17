تقييم مواعيد فتح الأسواق وتعديل تعرفة أجور النقل بالسرافيس و الباصات

ناقش المكتب لمجلس محافظة اللاذقية خلال اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ إبراهيم خضر السالم حركة الاسواق في ضوء الجولات اليومية لأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة خلال الفترة الماضية ولقائهم بأصحاب الفعاليات التجارية والمواطنين لاسيما ما يتعلق منها بمواعيد عمل الفعاليات التجارية والمحال وبما يتناسب مع طبيعة المحافظة ليتم إقرار بعض التعديلات عليها بما يتناسب مع كل سوق وتلبية الحاجة مع الاستمرار بإجراء التقييم الدوري لها.

و صادق المكتب التنفيذي على مجموعة من عقود المشاريع ومنها تنفيذ مشروع صيانة طرق في بلديتي ديروتان والبودي بريف جبلة وتنفيذ مشروع استبدالات لخطوط صرف قديمة في عدة أحياء بمدينة القرداحة.

ووافق المكتب على مجموعة من الكتب المدرجة ضمن جدول أعماله للأسبوع الحالي والواردة ومنها كتب مديرية التربية التي تضمنت نقل ملكية ترخيص روضة دوحة المجد ونقل ملكية ترخيص روضة الريم وعقدين لاستئجار بنائين لاستخدامهما كمدارس في قريتي عين التينة بالحفة والشيخ جسن التابعة لبلدية البسيط.

وصادق المكتب على كتب مديرية الشؤون العامة والقانونية المتضمنة منح الموافقة اللازمة على الترخيص الإداري النهائي للمنشأة المعدة لصناعة (البسكويت بأنواعها والمقبلات الغذائية الجافة على المقسم رقم /۷۹/ من المنطقة الصناعية بجبلة، ومنح الموافقة اللازمة على الترخيص الإداري النهائي للمنشأة المعدة مستودع أسمدة ومواد زراعية على المقسم رقم /۱۲۱/ من المنطقة الصناعية بجبلة، والموافقة اللازمة على الترخيص الإداري النهائي للمنشأة المعدة لصناعة الموبيليا والأثاث المنزلي والخشبي على المقسم رقم /60-61/ من المنطقة الصناعية بجبلة.

كما تمّ منح الموافقة على تعديل قرار الترخيص الإداري المؤقت الصادر عن مدير الإسكان والمرافق باللاذقية المتضمن ترخيص منشأة معدة لصناعة البلوك على العقار رقم /۱۲۷۳/ من منطقة بيت عليا العقارية وبنفس المكان وتعديل قرار الترخيص الإداري المؤقت المتضمن ترخيص منشأة معدة محطة محروقات مع مغسل ومشحم سيارات على العقار رقم /۰۸۷/ من منطقة طوق جبلة العقارية بتعديل السعات التخزينية للمحطة وبنفس المكان ولنفس الأشخاص.

ومنح الموافقة على تعديل قرار الترخيص الإداري المؤقت المتضمن ترخيص منشأة معدة محطة محروقات على العقار رقم /24 / من منطقة الجنديرية العقارية بتعديل السعات التخزينية للمحطة وبنفس المكان ولنفس صاحب الترخيص.

كما صادق المكتب على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن تعديل التعرفة الكيلومترية المحددة لأجور نقل الركاب بالسيارات (السرافيس 9-14) راكب، الميكروباص عادي وميكروباص شبه بولمان.

ووافق المكتب على إضبارة مشروع تقسيم العقار رقم (۱۱۹) من منطقة الشرح العقارية التابعة لبلدية باب جنة والعقار رقم (۲۹۰۷ ) من منطقة القرداحة العقارية التابعة لمجلس مدينة القرداحة وكتاب بلدية مرج معيربان المتضمن تحديد رسم التدقيق لقاء تقسيم العقارات إلى قطع معدة للبناء بمبلغ /10/ ليرات عن كل متر مربع من العقار المراد تقسيمه ضمن نطاق عملها.

اللاذقية- مروان حويجة