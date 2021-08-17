توزيع مساعدات إنسانية روسية على مهجري درعا البلد

درعا || دعاء الرفاعي

وزعت محافظة درعا اليوم مساعدات إنسانية على الأهالي الأكثر احتياجا وأسر الشهداء والأهالي المهجرين من أحياء درعا البلد وطريق السد مقدمة من الحكومة الروسية.

وأشار ألكسندر اسكافيوف رئيس مركز المصالحة الروسي بأن المساعدات عبارة عن 250‪ سلة غذائية ، مؤكدا أن هذه المساعدات ستسهدف باقي العائلات التي خرجت من حي (درعا البلد) والتي تقيم حاليا ضمن المراكز المعتمدة كمراكز إقامة مؤقتة في مدينة درعا.

وأشار اسكافيوف إلى أن مئات الأطنان من المساعدات وزعت خلال الفترة الحالية، وسيستكمل توزيع الكميات المتبقية خلال الأيام الماضية.