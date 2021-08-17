صحيفة تكشف موقف رونالدو من عودته إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، موقف أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد التكهنات التي أثيرت حول مستقبله في الفترة الأخيرة.

وزعمت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، طلب عودة رونالدو إلى النادي الملكي.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن العلاقة تحسنت بين رونالدو وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مقارنة بما كانت عليه عقب انتقال صاروخ ماديرا إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه رغم طلب أنشيلوتي، لكن بيريز يعتبر رونالدو من الماضي، ويرفض عودته سواء نجح أو فشل الميرنجي في التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وشددت على أن رونالدو لن يكون خيارا مطروحا في أي وقت على طاولة ريال مدريد.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، أن موقف يوفنتوس من كريستيانو رونالدو لم يتغير، إذ يؤكد المسؤولون بالنادي أن اللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده.

وأضاف أنه رغم ذلك فإن رونالدو لم يدخل حتى الآن في أي مفاوضات مع يوفنتوس لتجديد عقده، ويبدو أنه لا يريد الاستمرار، ما قد يجبر إدارة النادي على بيعه هذا الصيف، بدلا من خسارته مجانا في يونيو المقبل.

ورغم الأنباء التي نشرها برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير مساء أمس الاثنين، وصحيفة “موندو ديبورتيفو”، عن رغبة أنشيلوتي، حول عودة رونالدو، إلا أن الأمر يبدو صعبا، بحسب رومانو.

وكشف الصحفي الإيطالي أن يوفنتوس لم يتلقَ حتى الآن أية عروض من ريال مدريد بشأن رونالدو، مضيفا “فلورنتينو بيريز هو من يقرر كل شيء في قلعة الملكي، لا يمكن أن تتم أي صفقة بدون موافقته”.

وأشار رومانو إلى رفض بيريز لفكرة عودة رونالدو، إذ أعلن في أكثر من مناسبة أن الدون أصبح من الماضي، ولا يمكن عودته من جديد إلى ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

ومن جهتها، أشارت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، في الساعات الماضية، إلى أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، عرض خدمات الدون على مسؤولي مانشستر سيتي.

ولكن فابريزيو رومانو شدد على أن مانشستر سيتي لا يفكر في التقدم بعرض لضم النجم البرتغالي، إذ تبقى أولويته هي ضم هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، حيث لم يفقد النادي الأمل رغم تعنت مسؤولي السبيرز.

ويبحث فريق المدرب بيب غوارديولا، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، عن مهاجم بعد رحيل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الهداف التاريخي للفريق، إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

وكان اسم رونالدو ارتبط بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان منذ بداية الصيف الجاري، لكن يبدو أن انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الباريسي غير الموقف.

وأوضح رومانو أن باريس سان جيرمان لا ينوي ضم رونالدو بعد التعاقد مع ميسي هذا الصيف، ولا توجد أي اتصالات في هذا الشأن، حيث يركز النادي جهوده على الحفاظ على مهاجمه كيليان مبابي، الذي يرغب ريال مدريد بشدة في التعاقد معه سواء قبل نهاية الميركاتو الجاري، أو مجانا الصيف المقبل.

وانتقل رونالدو (36 عاما) من ريال مدريد إلى يوفنتوس عام 2018 في صفقة فاجأت الوسط الرياضي، مقابل نحو 115 مليون يورو، لعقد لمدة أربع سنوات.