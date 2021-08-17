معرض الخريف السنوي يفتح أبوابه للمشاركة

دعت وزارة الثقافة – مديرية الفنون الجميلة بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السادة

الفنانين التشكيليين بمختلف أعمارهم للمشاركة بأعمالهم الفنية في معرض الخريف السنوي 2021 في مختلف المجالات الإبداعية البصرية التالية:

التصوير – النحت -الغرافيك -المشاريع التجريبية: (فيديوآرت – مشاريع تركيبية ….. )

و المشاركة في المعرض السنوي لهذا العام وفق ما يلي :

-يقدم CDفي مبنى مديرية الفنون الجميلة حتى تاريخ يوم الخميس 16/9/2021, يتضمن:

-صورة العمل الفني Jpgبدقة عالية

.-يقدم الفنان cv مع التأكيد على وجود رقم الموبايل و الايميل

-صورة شخصية للفنان.

-لمحة عن العمل الفني يتضمن (عنوان العمل –القياس-التقنية ), مع مراعاة التالي:

التصوير قياس اللوحه لايقل عن 100سم ولا يزيد عن 150سم.

الغرافيك: لا يقل قياس اللوحه مؤطراً عن 50سم.

النحت: لا يزيد ارتفاع العمل عن 100سم.

-تسلم الأعمال التي تم اختيارها مؤطرة في بناء المديرية حتى تاريخ 30/9/2021

لتعرض على لجنة التحكيم لتأكيد القبول.

للتواصل مع مديرية الفنون الجميلة عبر : mudyria-syrianfinearts@hotmail.com البريد الالكتروني

فيس بوك Syrian Fine Arts Administration

عنوان المديرية : العفيف – جانب السفارة الفرنسية – شارع نوري باشا

رقم الهاتف : 3330560