معرض الخريف السنوي يفتح أبوابه للمشاركة
دعت وزارة الثقافة – مديرية الفنون الجميلة بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السادة
الفنانين التشكيليين بمختلف أعمارهم للمشاركة بأعمالهم الفنية في معرض الخريف السنوي 2021 في مختلف المجالات الإبداعية البصرية التالية:
التصوير – النحت -الغرافيك -المشاريع التجريبية: (فيديوآرت – مشاريع تركيبية ….. )
و المشاركة في المعرض السنوي لهذا العام وفق ما يلي :
-يقدم CDفي مبنى مديرية الفنون الجميلة حتى تاريخ يوم الخميس 16/9/2021, يتضمن:
-صورة العمل الفني Jpgبدقة عالية
.-يقدم الفنان cv مع التأكيد على وجود رقم الموبايل و الايميل
-صورة شخصية للفنان.
-لمحة عن العمل الفني يتضمن (عنوان العمل –القياس-التقنية ), مع مراعاة التالي:
التصوير قياس اللوحه لايقل عن 100سم ولا يزيد عن 150سم.
الغرافيك: لا يقل قياس اللوحه مؤطراً عن 50سم.
النحت: لا يزيد ارتفاع العمل عن 100سم.
-تسلم الأعمال التي تم اختيارها مؤطرة في بناء المديرية حتى تاريخ 30/9/2021
لتعرض على لجنة التحكيم لتأكيد القبول.
للتواصل مع مديرية الفنون الجميلة عبر : mudyria-syrianfinearts@hotmail.com البريد الالكتروني
فيس بوك Syrian Fine Arts Administration
عنوان المديرية : العفيف – جانب السفارة الفرنسية – شارع نوري باشا
رقم الهاتف : 3330560