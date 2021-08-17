نشاطات متنوعة في المخيم الوطني الأول للمبدعين

أقامت منظمة اتحاد شبيبة الثورة، في مدرسة الروضة المختلطة الثانية بمنطقة الزبداني بريف دمشق، المخيم الوطني الأول للمبدعين الشباب، بمشاركة 100 شاب وشابة من مختلف المحافظات من الطلاب المتفوقين دراسياً في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية والمبدعين في مختلف المجالات من عزف وغناء وغيرها من الفنون.

المخيم، الذي يستمر خمسة أيام، ويشمل نشاطات تعليمية إبداعية وثقافية واجتماعية ورياضية متنوعة، يهدف إلى غرس بذور الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية وتحفيز روح المبادرة والإبداع لدى الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو الإنتاج والعطاء وخلق شباب مبدع وقادر على التأثير والتغيير وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقاً لما نقلته وكالة سانا عن قائد المخيم خالد الخالد.

الخالد أكد أن المخيم يغرس قيمة المسؤولية بروح الشباب ويعزز حب الوطن، إضافة إلى توجيههم للقيام بمبادرات بالتعاون مع المجتمع المحلي بشكل يمكنه من نقل هذه التجربة إلى أسرته ومجتمعه المحيط، من خلال الأفكار والطروحات التي تطبق ضمن المبادرة.

كما لفت إلى أن فعاليات المخيم تشمل أيضاً المشاركة بنشاطات ترفيهية خارجية للتعرف على المعالم السياحية لمنطقة الزبداني، ونشاطات تعزز مهارات الحياة من خلال ورشات عمل مصغرة تقام ضمن المخيم بمختلف المجالات.