هيئة التميز تمدد فترة قبول طلبات الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين

مددت هيئة التميز والإبداع فترة قبول طلبات الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 2021-2022 في مديريات التربية بالمحافظات لغاية الثاني والعشرين من شهر آب الجاري.

وبحسب ما أشارت الهيئة فإن تمديد فترة قبول الطلبات من أجل إتاحة الفرصة للطلاب للالتحاق بالمركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 2021-2022.

وحددت موعد اختبارات المرحلة الأولى يوم الأربعاء 25-8-2021 في مديريات التربية بالمحافظات، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، في حين تجرى اختبارات المرحلة الثانية حسب المحافظة في الـ 5 و6 و7 و8 من أيلول المقبل، وذلك في مقر المركز بجامعة تشرين في اللاذقية.

هذا وتجرى اختبارات المرحلة الثالثة يوم الخميس، 9 أيلول المقبل، ضمن مقر المركز في جامعة تشرين باللاذقية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

الهيئة لفتت إلى أن أسماء المقبولين للدراسة في المركز ستعلن خلال أسبوع من موعد انتهاء اختبارات المرحلة الثالثة، ووفق الطاقة الاستيعابية للمركز، مبينة أن الطالب المتقدم لا يتكلف أي رسوم أو نفقات تقع على عاتقه لقاء مشاركته في الاختبارات بمراحلها كافة.

ودعت الراغبين بالتسجيل في المركز إلى الدخول أولا إلى الرابط الإلكتروني الموجود على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وملء الاستمارة المرفقة.