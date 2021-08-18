أجنحة الشام تكرم البطل الأولمبي معن أسعد

كرمت شركة أجنحة الشام للطيران اليوم الرباع العالمي معن أسعد الحاصل على الميدالية البرونزية ضمن مسابقة رفع الأثقال لوزن فوق 109 كغ، في أولمبياد طوكيو.

وعبر اللاعب معن أسعد عن سعادته بهذا التكريم وأشار إلى أن هذا الأمر يحمله مسؤولية مضاعفة في تحضيراته القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات وإحراز الميداليات البراقة وصولا الى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية القادمة 2024 في باريس متمنيا أن يحقق ما يصبو إليه ليكون عند حسن ظن السوريين وخصوصا بعد التقدير الكبير الذي حظي به إنجازه الأولمبي.

المدرب قيس أسعد لم يكن أقل حماسا من أخيه فهو الآخر أعلن التحدي في البطولات الخارجية حيث أبدى استعداده لبذل أقصى جهوده لإعداد شقيقه في الفترة القادمة وتحقيق الميداليات البراقة في البطولات الخارجية المقبلة بما فيها محطات التأهيل للأولمبياد القادم وقال: نسعى إلى توفير مقومات الإنجاز بالالتزام بالتمرين مع الاجتهاد والمثابرة.

وأحرز أسعد الميدالية البرونزية في مسابقة رفع الأثقال ضمن منافسات وزن فوق 109 كغ في دورة الألعاب الأولمبية بعد أن سجل مجموعا قدره 424 كغ .

وكان أسعد شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 في منافسات وزن فوق 105 كغ وحل في المركز الخامس عشر مسجلا 400 كغ في المجموع.

وحقق أسعد خلال مسيرته الرياضية التي تمتد لأكثر من 10 سنوات بطولة الجمهورية في مختلف الفئات وحصد المركز الأول في أول مشاركة دولية بعمر الـ 14 عاماً في بطولة آسيا للناشئين التي جرت في أوزبكستان عام 2009 وأحرز ذهبية بطولة كأس التحدي العالمية في سويسرا عام 2019 وحقق المركز الخامس على العالم في تايلاند 2019.