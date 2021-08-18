أجواء صيفية وفرصة لزخات مطرية على المرتفعات الساحلية

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق.

وفي نشرتها الصادرة صباح اليوم، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر على المرتفعات الساحلية وصيفيا حارا نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

والرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق وبين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.