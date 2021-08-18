إحباط محاولة إرهابية لاستهداف المواطنين في بغداد

أحبطت القوات العراقية اليوم محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات المواطنين في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أن “مفارزها تمكنت من إحباط عمل إرهابي يهدف لإلحاق الأذى بالمواطنين وذلك بعد أن لاحظت قوة من الاستخبارات شخصا ملثما يستقل دراجة نارية أثارت تصرفاته الشكوك والريبة في منطقة الوشاش ببغداد”.

وأوضح البيان أنه “تمت ملاحقة المشتبه به ما اضطره لرمي ما كان يحمله من أسلحة ومواد متفجرة تتضمن ثلاث رمانات يدوية حيث لاذ بالفرار في إحدى مناطق قاطع الكرخ” مشيراً إلى أن عملية البحث عن المتهم ما زالت مستمرة فيما تمت مصادرة الأسلحة والمواد المتفجرة.