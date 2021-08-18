إطلاق المبادرة التطوعية الأمل بالعلم في القرداحة

استقطبت مبادرة ” الأمل بالعلم ” التي انطلقت في مدرسة الشهيد هيثم الخيّر في مدينة القرداحة عددا من المدرّسين الذين تطوعوا لتقديم دروس مجانية للطلاب الذين هم بحاجة إلى تقوية مهاراتهم في مواد معيّنة ، و لاقت المبادرة التطوعية تفاعلاً و اهتماماً اجتماعياً لأنها جمعت مابين أساتذة تبرعوا بتقديم الدعم لمجتمعهم المحلي وبشكل مجاني و بين شريحة شابة من المجتمع التحقت في هذه المبادرة التي تعكس تضافر جهود المجتمع تجسيدا لشعار الأمل بالعمل و يتلقى الطلبة دروس تقوية في مواد الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء ، العربي ، والإنكليزي للصف التاسع مع توفير الأجواء الملائمة لرفع المستوى العلمي و التعليمي في المبادرة التي أطلقتها شعبة القرداحة للحزب انطلاقاً من شعار قائد الوطن الأمل بالعمل .

و قال الرفيق ابراهيم مخلوف عضو قيادة شعبة القرداحة للحزب : المبادرة من ضمن النشاطات التربوية بمشاركة فاعلة من مدرسين متطوعين وبذلك تم تعزيز ثقافة العمل التطوعي ولن تكون هذه المبادرة الأخيرة بل خطوة أولى ضمن نشاطاتنا .

و تحدث التربوي يوسف صائمة مدير مدرسة الشهيد هيثم الخير فقال : لقد بادرتُ للعمل التطوعي كمدير مدرسة وأقوم بتنسيق البرنامج و المتابعة مع المدرسين وأخذ التفقد اليومي للطلاب ، و قد توافد الطلبة من عدة قرى و تعدّ هذه المبادرة من أنجح المبادرات لأنها ساعدت الطلاب وذويهم في ظل غلاء المعيشة و حاجتهم لترميم بعض النقص في هذه المواد ، كان التعامل بين الطلاب والمدرسين أكثر من رائع و لوحظ ذلك من خلال التزام الطلاب .

وفي لقاء مع بعض المدرسين أكدوا أنهم سعيدون جداً مع الطلاب و يتمنون المشاركة دائماً في مثل هذه المبادرات لخدمة المجتمع و تعزيز ثقافة العمل التطوعي ، وهم يأملون أن تبقى مستمرة لأطول فترة ممكنة لتقديم أكبر فائدة للمشاركين .

البعث ميديا – اللاذقية – أريج معروف