الخارجية الروسية: محاولات تقويض “نورد ستريم 2” محكوم عليها بالفشل

بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بعض الدول الغربية ستبذل بالتأكيد محاولات لتقويض مشروع “نورد ستريم 2” مؤكداً أن جميع هذه المحاولات ستبوء بالفشل، بحسب ما نقلت وكالة تاس.

لافروف ذكر، خلال لقاء مع أساتذة وطلاب جامعة إيمانويل كانط في كالينينغراد، أن كل محاولات تقويض وإفشال المشرع مآلها الفشل، وشدد على أن الشركات التي تنفذ المشروع شيدته حتى الميل الأخير تقريباً.

هذا ومن المتوقع الانتهاء من خطي أنابيب للغاز، ضمن مشروع “نورد ستريم 2”، بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً، من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، بعد أن تم تعليق العمل في المشروع في كانون الأول 2019 بعد التخلي عن عمليات مد الأنابيب بسبب العقوبات الأمريكية.