اللاذقية تعدّل مواعيد عمل الفعاليات التجارية و الأسواق

عدّلت محافظة اللاذقية مواعيد عمل الفعاليات التجارية و الأسواق حيث أشارت المحافظة إلى أنه استجابة لمطالب أصحاب الفعاليات التجارية وفي ضوء الجولات اليومية التي قام بها أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ولقائهم بأصحاب الفعاليات والمواطنين فقد أقرّ المكتب التنفيذي مجموعة من التعديلات على مواعيد عمل بعض الفعاليات التجارية والمحال بما يتناسب مع حركة الاسواق وتلبية الحاجة مع الاستمرار باجراء التقييم الدوري لها.و يشمل التعديل المحلات التجارية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء و محلات المواد الغذائية من السادسة صباحا حتى الواحدة ليلا ، و المطاعم من التاسعة صباحا حتى الواحدة ليلا ، و محلات العصائر و البوظة و الحلويات من الثامنة صباحا حتى الواحدة ليلا و المولات من التاسعة حتى الواحدة ليلا و محطات الوقود على مدار ٢٤ ساعة ، النوادي الرياضية من السادسة صباحا حتى الحادية عشرة ليلا ، صالونات الحلاقة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء و محلات الانترنت من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء و الأكشاك من السادسة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا و تغلق صالات الأفراح الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة