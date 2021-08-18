قراءة فكرية بخطاب القسم في ندوة لفرع اتحاد الكتاب بطرطوس

أقام المكتب الفرعي لاتحاد الكتاب العرب ندوة فكرية سياسية بعنوان “قراءة في خطاب القسم” وذلك صباح يوم الأربعاء ١٨ آب في قاعة مجلس المحافظة، وبرعاية محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى.

شارك بالندوة العميد المتقاعد والمحلل العسكري رعد حاتم، وعضو الجبهة الوطنية التقدمية جبر غانم، وعضو الجمعية العلمية الاقتصادية عبد اللطيف شعبان،

نقاط عديدة تطرق لها المشاركون بالندوة في الجانب العسكري والاقتصادي والسياسي.

ففي الجانب السياسي تحدث جبر غانم عضو الجبهة الوطنية التقدمية عن الوحدة الوطنية التي أكدها خطاب القسم فالانتماء لسورية حالة حضارية أراد الأعداء عكسها بالمكر والضخ الإعلامي وتغليب الانتماءات الأخرى، فسورية وطن شامخ في زمن الخنوع، والتنازلات المذلة لا تعيد الحقوق مع الكيان الصهيوني، والمقاومة وحدها هي من يعيد الحقوق، وهو ما تلتزم به سورية عبر مواقف ثابتة مدعومة من شعبها العظيم، وأكد أن المستقبل القريب سيحمل مؤتمرات وقرارات تكون في مصلحة سورية والمواطن السوري الذي صبر وصمد.

وفي الجانب العسكري تحدث العميد المتقاعد رعد حاتم قراءة في خطاب القسم فالخطاب قدم رؤية متكاملة لحالة النضال التي قدمها الشعب منذ سنوات طويلة وأيضا في زمن الحرب حيث وصل عدد المرتزقة أكثر من ٣٠٠ ألف مرتزق من مختلف الدول، ومشروع الربيع العربي الذي تحطم في سورية هو ما أثار غضب الدول المعادية بعد كل ما ضخوه من جهود عسكرية واقتصادية، فالأرض هي الكيان والوجود وهو ما لا يمكن التفريط به أبدا وهو ما أكده خطاب القسم، فالمطلوب اليوم بسط السيادة السورية على كل أجزاء الدولة السورية وهو حق وواجب على الدولة، ويجب التركيز دائما على الروح المعنوية والتي هي أهم عوامل النصر أكثر من السلاح والعتاد.

في المقابل تحدث عبد اللطيف شعبان عن الجانب الاقتصادي الذي لم يغب عن خطاب القسم فالصمود يجب أن يقابله العطاء، حيث كان موقف السوريين عبرة لكل خائن وعدو، فإنجاز أي أمر مرهون بالدعم الشعبي وهو ما يتطلب بناء الاقتصاد وتعزيز القدرة الذاتية في ضوء الإمكانيات المتوفرة، فالشعب الذي قاوم وانتصر سيكون قادرا على بناء أقتصاد يكفل تحسين واقع المواطن الاقتصادي، حيث صدرت عدو قرارات لتحسين الواقع الاقتصادي حيث شهد النصف الأول من العام الحالي ترخيص آلاف المنشآت الصناعية، رغم اننا نعيش حالة الضغط والحصار على الليرة السورية، فتحسن الاقتصاد يتطلب شروط معينة ومكافحة الفساد الإداري في البنى المركزية للدولة التي تحافظ على المال العام وتحقق العدالة الاجتماعية فالمرحلة القادمة منصبة لتحسين القوانين ومكافحة الفساد ورفع مستوى الإنتاج.

أدار اللقاء الشاعر منذر عيسى رئيس هيئة المكتب لفرع اتحاد الكتاب بطرطوس وحضره علياء محمود رئيس مجلس المحافظة ورئيف بدور عضو المكتب التنفيذي المختص وعدد من الكتاب والمهتمين.

طرطوس- محمد محمود