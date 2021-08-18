كابول.. إصابة 17 شخصاً في تدافع عند بوابة المطار

تعرض 17 شخصا للإصابة جراء التدافع عند بوابة مطار العاصمة الأفغانية كابول اليوم في الوقت الذي كثفت فيه دول عدة عمليات إجلاء دبلوماسييها من البلاد.

ونقلت رويترز عن مسؤول في حلف شمال الأطلسي “ناتو” لم تكشف هويته قوله إنه “طلب من الأفغانيين الذين يحاولون مغادرة البلاد عدم التجمع حول المطار ما لم يكن لديهم جواز سفر وتأشيرة للسفر”.

وتسارعت التطورات في أفغانستان بعد دخول حركة طالبان العاصمة كابول وسيطرتها على معظم المؤسسات الحكومية في حين شهد مطار المدينة حالة من الفوضى العارمة مع مسارعة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى إجلاء رعاياها.