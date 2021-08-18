مبادرة مديرية التموين بدرعا.. من المنتج إلى المستهلك

بهدف كسر حلقات الوساطة وتأمين مشتقات الحليب من المنتج إلى المستهلك مباشرة طرحت مديرية التجارة الداخلية بدرعا مادتي الألبان والأجبان من التاجر إلى المستهلك مباشرة و بسعر التكلفة و بعد إلغاء حلقات الوساطة وضمن المواصفات المطلوبة تبريد_ تغليف_ بيانات_مواصفة مادة.

وبين المهندس حميدي الخليل مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا أسعار المواد التي تم طرحها، وهي لبن بقري١٥٠٠ غ بسعر ٢٠٠٠ ل.س، ولبن بقري ١٠٠٠ غ بسعر ١٣٠٠ ل.س، ولبن مصفى كامل الدسم ٤٧٥٠ل.س للكيلو الواحد، وجبنة بقرية بسعر ٦٥٠٠ل.س للكيلو الواحد، وبين الخليل بأن المديرية قامت بتخصيص أماكن محددة ومنافذ بيع لكل حي من أحياء المدينة في الكاشف والضاحية والسبيل والمطار وحي السحاري، و سيتم العمل على تقييم هذه التجربة بعد شهر من بدء طرحها لدراسة السلبيات و الإيجابيات قبل أن يتم تعميمها على كافة أرجاء المحافظة.

ولاقت هذه المبادرة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين طالبوا بزيادة مثل هذه المبادرات والاستمرار بها لاسيما في ظل غياب الرقابة المطلقة على بعض التجار الجشعين، ومما يساهم في تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

البعث ميديا – درعا دعاء الرفاعي