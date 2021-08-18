مشاركة طلاب سوريون في مخيم صيفي تستضيفه بيلاروس

وصل إلى العاصمة مينسك الليلة الماضية الأطفال السوريون المشاركون في “مخيم زوبرونك للترفيه الصحي” الذي تستضيفه بيلاروس ويستمر لأسبوعين.

ويبلغ عدد المشاركين 73 طالباً وطالبة من المتفوقين في امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مدارس الجمهورية العربية السورية وكذلك من المتفوقين في امتحانات شهادة التعليم الأساسي من أبناء وبنات الشهداء إضافة إلى 7 مشرفين.

ولدى وصول المشاركين رحبت مديرة المركز البيلاروسي لرعاية الأطفال “مخيم زوبرونك” بوفد الأطفال السوريين ومرافقيهم من المشرفين معربة عن سعادتها بتمكن الأطفال من سورية الصديقة من المشاركة في المخيم لهذا العام بعد تعذر ذلك في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتمنت مديرة المركز لهم طيب الإقامة وكل الفائدة المرجوة من المخيم الصيفي والاطلاع على تاريخ وثقافة بيلاروس من خلال الأنشطة والجولات الثقافية السياحية التي يتضمنها برنامج المخيم.

بدوره عبر سفير سورية لدى بيلاروس محمد العمراني عن ترحيبه بوصول الأطفال السوريين ومشاركتهم في المخيم هذا العام معربا عن تقدير الجانب السوري العالي لمبادرة القيادة البيلاروسية الإنسانية المستمرة منذ نحو خمس سنوات والتي شملت المئات من الأطفال السوريين من مختلف الفئات بما يعكس عمق علاقات الصداقة والرغبة في تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.