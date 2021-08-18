معسكر داخلي لمنتخب سورية الأول.. قبل مواجهة إيران

فشلت جهود واتصالات ومفاوضات الاتحاد العربي السوري لكرة القدم لتأمين مباراة ودية للمنتخب الأول، أو معسكر خارجي قبل مواجهة إيران في الثاني من الشهر المقبل، ضمن مباريات الدور الثالث المؤهل لمونديال 2022.

وعلم موقع “كووورة” من مصدر مقرب من اتحاد الكرة، أن الاتحاد الأردني اعتذر عن عدم استضافة معسكر مغلق لنسور قاسيون بسبب انشغال الملاعب بالدوري المحلي، وللإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو السبب ذاته للاعتذار عن استضافة ودية أوغندا.

وكشف المصدر أن نزار محروس المدير الفني للمنتخب السوري، طلب إقامة معسكر في الدوحة، ولكن لعدم وجود طيران مباشر نهاية الشهر الحالي لطهران حال دون تثبيت المعسكر، ليقرر محروس تجميع لاعبي نسور قاسيون في دمشق، ولثمانية أيام قبل التوجه بطائرة خاصة لإيران.

وكان محروس أعاد للمنتخب عددا من اللاعبين وفي مقدمتهم عمر خريبين، فيما استبعد محمد عثمان لعدم تعاقده مع أي ناد حتى الآن.