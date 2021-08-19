الأمم المتحدة تجلي موظفيها من أفغانستان

في وقت يحاول فيه المئات من طالبي اللجوء الأفغان الفرار من بلدهم بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، بدأت الأمم المتحدة عمليات إجلاء موظفيها من أفغانستان.

وبحسب فرانس برس، قال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك اليوم “سيتم إجلاء نحو مئة من موظفي الأمم المتحدة من كابول إلى ألماتي في كازاخستان، من دون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء أجانب أو أفغانا.

وأشار إلى أن هذا الأمر “إجراء مؤقت يتيح للأمم المتحدة الاستمرار في تقديم المساعدة لشعب أفغانستان بأقل قدر من الاختلالات وفي الوقت نفسه يقلل المخاطر على طواقم المنظمة التي ستبقى ملتزمة بمهمتها المتمثلة بدعم سكان هذا البلد”.