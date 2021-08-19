تشكيلة واسعة من القرطاسية واللوازم المدرسية في السورية للتجارة

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، أنهت المؤسسة السورية للتجارة استعداداتها لطرح تشكيلة واسعة من القرطاسية واللوازم المدرسية في مجمعاتها وصالاتها ومنافذ بيعها بالمحافظات.

وبحسب ما صرحت به المؤسسة، فإن طرح التشكيلة يأتي في سياق تخفيض الأسعار وتحقيق المنافسة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أن التشكيلة تشمل مجموعة متنوعة وواسعة من القرطاسية والألبسة والحقائب المدرسية لكل المراحل بنوعيات جيدة وجودة عالية وأسعار منافسة.

وكانت السورية للتجارة فتحت باب التقسيط بسقف 200 ألف ليرة، دون فوائد، لمدة 12 شهراً، للراغبين بشراء القرطاسية والألبسة المدرسية من العاملين بالدولة.